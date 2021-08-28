«Никого не стесняется!»: Брухунова подловила годовалого сына от Петросяна за танцами

Этим летом жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова успела побывать в отпуске дважды. Первый раз она отдохнула на Мальдивах в июне вместе с мужем, а на этот раз улетела в Турцию с годовалым сынишкой Ваганом.

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Уже несколько дней мама и сынок наслаждаются гостеприимством средиземноморского курорта. Они живут в домике прямо на берегу и много гуляют. А перед сном посетили концерт для детей, где Татьяна подловила танцующего у сцены Вагана.

«Ваган всегда у сцены! Никого не стесняется! Деток очень много», — сообщила молодая мамочка.

Видео с Ваганом Татьяна опубликовала у себя в микроблоге. Малыш увлеченно исследовал территорию и, действительно, не стеснялся ни капли, пританцовывал и хлопал в ладоши.

Напомним, о маленьком сыне Евгения Петросяна люди узнали, когда крохе было уже полгодика. Юморист впервые показал малыша кроху в свой 75-летний юбилей осенью 2020 года.

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