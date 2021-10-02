Производит впечатление: красотка-падчерица Стаса Михайлова показала себя без макияжа

Старшая дочь Инны Михайловой весь день провела в кровати.

Старшая дочь Инны Михайловой, 22-летняя Ева Канчельскис выросла настоящей красавицей с модельной внешностью и фигурой. У девушки целая армия поклонников, которые пристально следят за каждым шагом падчерицы знаменитого артиста Стаса Михайлова, и вдохновляются ее красотой.

У девушки есть домашний питомец – кот-бенгал по кличке Клеопатра. Она обожает ее и даже завела отдельный аккаунт, в котором фотографирует любимицу. На одном из фото Ева Канчельскис запечатлела себя с кошкой лежащими в кровати.

«Ленивый день с Клеопатрой! Без фильтров и мейка», — подчеркнула красотка.

Она позволила поклонникам увидеть себя без косметики. Если сравнить фото Евы до и после макияж-сессии, то можно невзначай подумать, что это два разных человека.

Напомним, что у жены Стаса Михайлова Инны, помимо дочки Евы, от первого брака есть сын Андрей Канчельскис. Этим летом вся семья гуляла на его свадьбе – молодой человек женился на гречанке.

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