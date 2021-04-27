«Пример настоящего отца»: падчерица Стаса Михайлова Ева Канчельскис трогательно поздравила его с 52-летием

Стас Михайлов – не только популярный певец, но и счастливый многодетный отец. Он всегда говорит, что в его семье шестеро детей, хотя двое из них уже взрослые и родились они у его жены Инны в предыдущем браке с футболистом Андреем Канчельскис. Это Андрей 1993 года рождения и Ева, которая появилась на свет в 1999 году.

Также у Стаса есть двое детей от прошлых браков — сын Никита и дочь Дарья, они родились в 2001 и 2005 годах соответственно. С Инной у них также двое наследников — Иванна и Мария, они появились на свет в 2009 и в 2012 годах.

27 апреля Стас Михайлов отмечает 52-летние, и одной из первых поспешила его поздравить падчерица Ева Канчельскис. Она опубликовала в личном блоге их совместное фото и написала теплые слова в адрес близкого человека.

«С днем рождения, Стас! Уникальный, мудрый, ответственный! Самый лучший пример настоящего мужчины, мужа, отца и просто хорошего человека! Желаю еще больше успехов в творчестве, вдохновения и, самое главное, большого счастья! Безумно люблю, ценю и уважаю!» — сказала она.

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