Пышногрудая и длинноногая: загорелая подружка Тимати раскрепостилась на полу

Этим летом рэпер Тимати отдохнул в Греции с новой девушкой. Диванные детективы, обнаружив присутствие скрываемой музыкантом красотки, тут же провели расследование и выяснили – это 19-летняя модель из Киева Саша Дони. Длинноногая модель не только побывала со звездой на иностранном курорте, но и сопроводила его на гонки в Сочи.

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Сейчас красотка вовсю пользуется повышенным внимание со стороны публики. И старается не снижать градус интереса к своей персоне, демонстрируя свои не только свои умения в виде шпагатов, но и загорелые прелести.

На новом фото, которым поделилась Саша Дони в микроблоге, красотка раскрепостилась на полу, задрав юбку и обнажив по самое бедро свои бесконечные ноги. Пышный бюст девушка подчеркнула драпированным топом.

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