Зрелище выдержит не каждый: Каменских в откровенном декольте преподнесла «ложбинку» с упругими полушариями груди

Популярность певицы Насти Каменских после закрытия группы «Потап и Настя» не угасла, а наоборот разрослась на весь мир – девушка завоевывает сердца слушателей, чтобы получить признание в виде «Грэмми». Внимание к своему творчеству красотка привлекает не только хитами и вокалом, но и яркими образами.

Для сцены Каменских традиционно выбирает наряды, подчеркивающие главные достоинства ее фигуры – грудь и бедра. Накануне перед выходом на сцену певица засняла себя на селфи, преподнеся в откровенном декольте «ложбинку» с упругими полушариями груди крупным планом.

Стоит заметить, девушка обожает свою фигуру и старается как можно чаще сниматься в купальниках, а то и вовсе обнаженной. И щедрость певицы не знает границ – она с удовольствием делится горячими кадрами с поклонниками в Сети.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!