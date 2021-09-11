Как будто под сеткой не видно: Каменских в лифе и трусиках потрясла выдающимися формами

Певица устроила репетицию своего танца в сексуальном концертном наряде.

Украинская поп-дива Анастасия Каменских сейчас с успехом строит сольную карьеру. Она уже завоевала своим вокалом сердца слушателей Европы и Латинской Америки и продолжает двигаться к своей мечте – получить «Грэмми».

Каменских много гастролирует, часто ей приходится летать на турецкие курорты, где звезда очень востребована. В очередной свой прилет красотка времени не теряла: она успела позагорать, отдохнуть и поработать. Перед выходом на сцену Настя со своим шоу-балетом устроила репетицию.

В откровенном концертном наряде, состоящем из лифа и трусиков, слегка прикрытыми блестящей сеткой, Каменских потрясла выдающимися частями своей фигуры – бедрами и грудью. поклонники в комментариях оценили:

«Красотка!», «Вау! Секси-крошки», «Ты суперски выглядишь я тебя обожаю», «Бомбезная Настя», «Классные, красивые, зажигательные», «Огонь!», — пишут люди под видео.

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