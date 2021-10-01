«Смотрю на нее и душа радуется»: Керимова передала для дочери Королевой красивое платье

Как отметила дизайнер, девочка – настоящая красотка, как, впрочем, и ее мама.

Дизайнер Аника Керимова заявила, что передаст для двухлетней внебрачной дочери певицы Наташи Королевой красивое платье.

Как заметила дизайнер, с исполнительницей она видится регулярно. Именно Аника в последние годы шьет для звезды концертные наряды.

«Мы как раз планируем в ближайшие дни выпуск детской коллекции одежды. Обязательно попрошу Наташу передать малышке красивое платьице. Она же такая красотка: вся в маму! Смотрю на нее, и душа радуется!» Аника Керимова

Напомним, что Наташа Королева в студии программы «Секрет на миллион» на канале НТВ призналась не так давно, что у нее есть двухлетняя внебрачная дочь. Она подарила другу-гею свою яйцеклетку. Он отблагодарил ее биткоинами, сообщает «Собеседник».

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