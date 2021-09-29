«Попала в тренд»: Королева в истории про внебрачную дочь могла пойти по «стопам Джигурды»

Пиарщица Антонина Саврасова заявила, что история с внебрачной дочерью Наташи Королевой крайне странная во всех смыслах этого слова. Оставить ребенка на воспитание другому человеку – на такое мало кто способен. Тем более, что «русалка» всегда твердила раньше, что обожает детей.

Кроме того, у Антонины Саврасовой вопрос, почему исполнительница обо всем рассказала именно на телевидении, а не в тесном семейном кругу. Не исключено, что все это вымысел и чистой воды пиар.

«Это очень похоже на утку. Я была директором Джигурды и знаю, как придумываются инфоповоды. Сейчас суррогатное материнство, доноры, яйцеклетки, ЭКО — самые модные темы, и Королева попала в тренд». Антонина Саврасова

Ранее на программе «Секрет на миллион» Наташа Королева удивила признанием. Она заявила, что у нее есть в Америке двухлетняя внебрачная дочь. Ребенка воспитывает друг-гей, которому она подарила яйцеклетки. Он позже отблагодарил ее биткоинами. Наташа Королева стала обладательницей суммы в 175 миллионов рублей.

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