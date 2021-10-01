Хромченко запрещает: какой цвет помады не украсит ни одну женщину

На программу «Модный приговор» пришла Оксана. Точнее, ее сюда привел бойфренд. Мужчине не нравится чрезмерная вульгарность в одежде возлюбленной, и он очень хочет ее преобразить. Но строптивая и молодящаяся дама вовсю упирается.

Силами стилистов шоу Оксану удалось переодеть. Причем, так, что она не смогла сдержать эмоций при виде своего отражения и заплакала. Всю свою жизнь она считала – чем ярче она выглядит, тем женственнее и моднее. Но эксперты уверили – это не совсем так.

Среди оттенков, которые привнесли в новый образ героини стилисты, оказались ботильоны цвета фуксия. Александр Васильев сразу отметил, что этот цвет в тренде сегодня. А его соведущая Эвелина Хромченко обратилась к телезрительницам и взмолилась:

«Главное, в помаде не используйте этот цвет, пожалуйста, это просьба личная от Эвелины Хромченко! Особенно если вам больше 16,5 лет. После этого момента на помаде такого цвета нужно поставить «стоп», потому что не украсит ни одну женщину, ни одной масти, ни одной волшебной красоты», — категорична стилист.

Такой оттенок телеведущая советует держать от лица на дистанции: «Сумочка, туфли – отлично!».

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