«Хочу вас заверить – это очень модно!»: Хромченко высказалась о кроссовках в вечернем образе

Сколько бы ни длился спор о том, можно ли смешивать в одном наряде приметы разных стилей, рано или поздно он заканчивается. Кажется, сейчас такое время наступило для кроссовок. Их нередко обувают не только в повседневности, комплектуя с платьями и юбками, но и предпочитают в вечерних образах. Эксперт Эвелина Хромченко, наконец, вынесла свой вердикт по этому поводу.

На примере героя передачи «Модный приговор» Сергея, который предстал на главном подиуме страны в смокинге и кроссовках, телеведущая моментально обратила внимание на этот нюанс. И призвала женщин не игнорировать его.

«Хочу вас заверить — это очень модно! Причем актуально это не только для мужского костюма, но и для женского. И на сегодняшний день смешение стилей достигло такого уровня, что даже спортивную обувь можно перемешивать с креативным вечером без всякого стыда. Самое важное – определиться, куда вы в этом пойдете», — рассказала стилист.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!