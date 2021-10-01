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«Его дети не хотят со мной общаться»: певица Слава вспомнила знакомство с Данилицким

По словам исполнительницы, когда они начали встречаться, то бизнесмен был женат.

«Его дети не хотят со мной общаться»: певица Слава вспомнила знакомство с Данилицким
Певица Слава с мужем. Фото: Globallookpress.com

Певица Слава в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила свое знакомство с гражданским мужем Анатолием Данилицким. Разница в возрасте в этой паре 28 лет.

Певица Слава и Анатолий Данилицкий
Певица Слава и Анатолий Данилицкий. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Мы в ресторане познакомились с Анатолием. Он подошел и подарил нам с подругой бутылку вина. Мы пообщались чуть-чуть. Я как человек меркантильный сразу запала на очки и его банковские бумаги. Он тогда был женат, а то он бы сразу меня в ЗАГС повел. Мне было наплевать, что Толя был тогда в браке».

Певица Слава

Как отметила исполнительница, она не думала, что они будут вместе 20 лет. «У нас получилась настоящая любовь и поддержка друг другу на всю жизнь. Я вошла в чужую семью. Его дети от предыдущего брака до сих пор не хотят со мной общаться», — заявила певица Слава.

Напомним, что в 2011 году у певицы Славы и Анатолия Данилицкого родилась общая дочь Антонина Сланевская. В этом году ей исполнится 10 лет.

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