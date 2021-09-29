«Шампусик на халяву»: певица Слава назвала цену отдыха на Мальдивах

На днях певица Слава поразила поклонников откровенными кадрами. Певица позировала в бикини, а после в комбинации без нижнего белья. После этого артистка решила съездить на Мальдивы в компании менеджера. В своем инстаграм она назвала цену своего отдыха.

«10 000 долларов в сутки! Конечно, мне сделали upgrade, как суперстар, но вообще я люблю жить в уютных маленьких номерах, но как тут отказать! Еще и шампусик на халяву», — написала Слава.

Также артистка отметила, что Николай – ее друг и менеджер.

«Дома нас ждут мой любимый Толя, а его любимая Аня! Перезагрузка прошла на славу…и теперь с новыми силами и творческими идеями мы вылетаем в Москву!», — отметила Слава.

Напомним, певица живет в браке в бизнесменом Анатолием Данилицким, с которым воспитывает общую дочь Антонину.

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