«Костя не выдержал и ушел»: певица Слава объяснила, почему рассталась с первым гражданским мужем

Как отметила звезда, Константин бросил ее вскоре после рождения у них ребенка.

Певица Слава в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем первом гражданском браке.

«Он на 10 лет меня старше. У меня была подруга Яна. Костя приехал из Челябинска и жил с ней на одной лестничной клетке. Там мы и встретились. Он влюбился в меня. Встречаться мы стали примерно через год». Певица Слава

Как отметила Слава, до свадьбы у них дело так и не дошло. «А потом я застала его целующимся на кухне с моей подругой. Сволочи, короче, оба. Через две недели я простила и мужа, и подругу. Потом у нас дочь Саша родилась. У нее со здоровьем были серьезные проблемы. Костя не выдержал и ушел. Моя дочь практически не спала до двух лет. И я не спала. Ребенок кричал с утра до ночи. Костя — хороший человек. Помогал всегда нам. У него сейчас новая семья», — заявила певица Слава.

Напомним, что первым гражданским мужем певицы Славы был Константин Морозов. В 1999 году родилась их дочь Александра.

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