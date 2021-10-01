«Как же вы так похудели»: Рудковская в обтягивающем комбинезоне произвела фурор точеными формами

Светская львица, бизнесвумен Яна Рудковская в свои 46 лет выглядит значительно молодо. Это жена Евгения Плющенко не раз доказывала, делясь снимками в купальнике. А новая порция фотографий просто взорвала Сеть – на них Рудковская предстала в облегающем костюме, подчеркнувшем стройные точеные формы.

Звезда Instagram позировала в саду с мужем и дорогой иномаркой. Подписчики эмоционально отреагировали на снимки.

«Яна, вы статуэтка!», «У вас очень красивая фигура», «Яна, в этом комбинезоне Вы огонь!», «Как же вы так похудели», «Просто бомба», «Костюм огонь!», «Смотрю и восхищаюсь вами», «Божественно красива», «Какой же классный костюм», «Как вы круто выглядите», «Да,Яна,фигура очень стройная, клаcс! И выглядите просто потрясающе. Это ведь такая работа над собой!», «Стройняшка!», — пишут в комментариях.

Не обошлось и без критики. Хейтеры заподозрили у светской львицы фотошоп и злоупотребление фильтрами.

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