«Вот и машинка»: Даня Милохин купил автомобиль стоимостью 10 миллионов рублей

Основатель первого в России TikTok-хауса Даня Милохин похвастался дорогой покупкой. Артист смог купить себе машину люксового сегмента. Об этом певец рассказал в личном Instagram-аккаунте.

19-летний Даня Милохин приобрел Mercedes-Maybach S класса. Стоимость данного автомобиля начинается от 10 миллионов рублей.

Автомобиль ТикТокер забрал из салона еще 10 марта. Однако показал его фанатам только тогда, когда на профиль Милохина подписалось 3,2 миллиона человек.

«Вот и машинка», — похвастался новеньким черным Майбахом Даня.

Поклонники Милохина остались в восторге от свежих снимков и порадовались за блогера:

«Поздравляю, серьезный шаг», — написала Милохину певица Клава Кока.

К ее словам присоединились исполнительница Юлиана Караулова и телеведущая Ольга Бузова:

«Ого! Класс! Молодец! Поздравляю!», Красавчик».

Напомним, Даня Милохин стал знаменит из-за многочисленных видео в TikTok. Позже блогер стал писать и исполнять песни. Он даже записал совместный трек с Николаем Басковым. Композиция «Дико тусим» стала настоящим хитом прошлого года. Также знаменитость получил в 2020 году награду «Открытие года» по версии журнала GQ.

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