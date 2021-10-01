Клава Кока в коротком секси-топе с косточками под грудью и мини-юбке появилась на парижских улицах

Звезда всегда производит впечатление своими яркими нарядами, и этот – не исключение.

Клавдия Высокова, прославившаяся под псевдонимом Клава Кока, улетела в Париж, чтобы взять еще одну высоту. Девушка проговорилась, что решила стать парфюмером на некоторое время и представить поклонникам аромат, отражающий ее суть.

В свободное от дел время Клава Кока производит фурор на улицах Парижа своими яркими нарядами. Очередной образ состоял из укороченного секси-топа с косточками под грудью, мини-юбки и высоких сапог-чулок. Стилист Арина Николаева оценила модный прикид певицы.

«Кумир молодежи Клава Кока не игнорирует тренды. Девушка поделилась с поклонниками новым образом, который можно оценить положительно. В своем луке Клава учла такой тренд, как массивная подошва, также присутствует актуальный на сегодняшний день топ и тренч. Что касается цветов, то неон уже не актуален в текущем сезоне, но в этом образе он смотрится как никогда кстати, а в сочетании с оттенком волос, который очень подходит певице, цветовая гамма выглядит еще насыщенней», — оценила образ звезды стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Арина Николаева — стилист fashion-съемок, персональный стилист. Образование: образовательная платформа Modeisme (персональный стилист, стайлинг в модной индустрии); онлайн-школа стиля Карины Нигай (Pro Fashion, Я Fashion-блогер, Pro Style); образовательная платформа Skillbox (стилист fashion-съемок, продюсер fashion); школа стиля Карины Шерер (стилист-инфлюенсер).

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