«Просто фэшн-дива!»: Клава Кока нарядилась в красную «майку гонщицы» и белоснежные лаковые ботфорты

Перед тем как отправиться в Париж, Клава Кока встретилась с певицей Лолитой. Похоже, звезды задумали что-то интересное вроде дуэта, ведь 25-летняя любимица молодежи регулярно записывает хиты с самыми разными артистами.

Для встречи Клава Кока выбрала яркий прикид, состоящий из «майки гонщицы» красного цвета и белоснежных глянцевых ботфорт. Стилист Словена Соколова оценила аутфит красотки.

«Клава Кока просто фэшн-дива! Образ однозначно цепляет взгляд. Это наряд для молодой, энергичной, динамичной девушки. Напомню, что рамки возрастного ценза расширили, молодость продлена до 45 лет. Так что виниловые сапоги могут сегодня позволить не только юные певицы и актрисы, но и обычные девушки. Однако же не стоит себя переоценивать. Давайте разберем, когда эти сапоги выглядят как надо и не отсылают нас к танцам у пилона», — предложила стилист.

Фэшн-эксперт заметила, что виниловые ботфорты — однозначно акцентная вещь. Их ДНК-стиля — глэм и диско. Однако надевать их с вещами с припиской «гламур» — это обрекать себя на банальность. Потому что носить ботфорты из блестящего материала с «родными» для них мини в обтяжку, кожаными сарафанами и особенно легинсами внутрь уже стало позавчерашним днем.

«Такие сапоги стоит стилизовать в стиле спорт, как сделала Клава Кока: яркое платье с рейсерскими полосками отправляет нас к образу девушки-участницы уличных ралли, хотя бы той, которая машет флажком для старта спортсменов. Соединение двух вещей из разных стилистических миров демонстрирует нам смелость героини, легкое отношение к жизни и моде и готовность экспериментировать. И это похвально. Также данную модель обуви стоит носить с супероверсайзом, с и «бомжеватыми» вещами. Эти компаньоны «приглушат» блеск сапог и в то же время создадут образ, разрывающий сердца. А иначе зачем покупать лаковые ботфорты?!» — считает эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Словена Соколова — стилист, имидж-стратег. Обучалась в Аrt Institute of Chicago, школе имиджа и стиля Марины Банцер в Санкт-Петербурге, а также прошла авторский курс по истории мода от Юлии Дударевой (Сан-Франциско, США). Работает по профессии уже четыре года.

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