«Славится безупречным вкусом»: Водянова в трикотажном платье миди подчеркнула стройность

Наталья Водянова уже давно живет во Франции. Она счастлива в браке с миллиардером Антуаном Арно. Модель уже давно знакома со многими модельерами и является желанной гостьей на модных показах. Примечательно, при своей занятости она воспитывает пятерых детей. Лишь старший сын Лукас недавно уехал учиться в университет. Однако Наталья не привыкла сидеть дома, поэтому регулярно путешествует.

Накануне она вышла в свет с мужем. Наталья не могла пропустить начало Недели моды в Париже. На показе Dior Водянова привлекла к себе внимание, так как появилась на публике с Арно. Для такого вечера она выбрала нежное трикотажное платье миди пудрового цвета с открытыми плечами. Наряд дополнили черные туфли на каблуке и плетеная сумка Dior. Аккуратная укладка и макияж в естественных тонах завершили образ.

Многодетная мама подчеркнула свою стройную фигуру. Она получила множество комплиментов. «Вау! Наталия! Наталия! В какой бы точке мира вы не были, вы всегда вызываете восторг и восхищение», «Очень гармонично смотритесь с мужем!», «Это платье сразу хочется купить», «Какая фигурка», — стали писать подписчики. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Валентина Лаблюк.

«Наталья Водянова славится безупречным вкусом. Изысканность, шарм и элегантность — этими словами я бы описала этот аутфит. Платье от Dior красиво подчеркивает стройность Наталии. Лаконичный цвет платья добавляет еще больше женственности образу. Собранные волосы в хвост, кажется, добавляют простоты, ведь мы привыкли к запудренным прическам, но, по моему мнению, это лишь украсило аутфит в целом, добавляя легкости и непринужденности, красиво подчеркивая утонченные плечи Наталии. Прекрасно», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Валентина Лаблюк — стилист. Окончила школу Stylewithgalab, а также повышалась в школе Ustyle. Опыт работы — один год. В ее списке достижений уже десятки счастливых клиентов, публикации в заграничных и российских журналах.

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