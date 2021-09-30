«Аллюсик худее Лаймы»: поклонники обсуждают новый образ Пугачевой на встрече с Вайкуле

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле давно и крепко дружат. До пандемии коронавируса они встречались регулярно, Примадонна гостила у подруги в Юрмале, и за общением и посиделками звездных подружек следила вся Сеть – они активно внимали фото и видео, где демонстрировали отличное чувство юмора. Но возникновение неблагоприятной обстановки в мире из-за CoViD-19 нарушило контакт Пугачевой и Вайкуле, однако они всегда были на связи.

Осенью Лайма Вайкуле стала наставницей на проекте «Голос.60+». и При первой же возможности поспешила в замок в Грязи к любимой подруге. Как прошла встреча, она показала у себя в микроблоге. На видео знаменитости шутили, улыбались, обнимались. Новый образ белокурой Примадонны фанаты оценили отдельно.

«Такие суперские дамы с дюн», «Божественной красоты девчулечки!!», «Лайма, Вы с Аллой Борисовна выглядите здорово!», «Класс! Обе классные!», «Хорошеете с Аллой Борисовной с каждым днем!!! Приятно смотреть!», «Аллюсик худее Лаймы», — пишут поклонники.

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