Вайкуле в комбинезоне цвета хаки и кепке с красной звездой предстала на съемках «Голоса 60+»

В новом сезоне телевизионного шоу Первого канала «Голос 60+» в состав жюри вошли звезды: Валерий Леонтьев, Стас Намин, Лайма Вайкуле и Олег Газманов. Они впервые выступают в роли наставников, а вот ведущим остался любимец публики Дмитрий Нагиев.

Известно, что одному из претендентов на победу в конкурсе уже 96 лет. Более того, участники съехались из самых удаленных уголков страны, а также из Баку, Лос-Анджелеса, Парижа.

Лайма Вайкуле призналась в личном блоге, что «Голос 60+» очень волнителен не только для участников, но и для нее лично тоже.

«Болейте за нас, голосуйте за нас!» — попросила Лайма Вайкуле своих поклонников, обратившись к ним в Instagram.

На съемки шоу певица пришла в луке в стиле милитари, облачившись в комбинезон оттенка хаки, джинсовую куртку и кепку в военном стиле с красной звездой.

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