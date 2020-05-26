«Какая она смышленая»: Топурия показала, как четырехлетняя дочка Оливия делает поделки

Кети Топурия еще недавно жила со своей мамой, но незадолго до карантина съехалась со своим возлюбленным Львом Деньговым. Теперь певица проживает в просторном особняке со своей дочкой Оливией. Самоизоляция стала повод больше времени уделять семье, поэтому артистка то и дело публикует фото с наследницей. Недавно они примерили одинаковые платья и устроили фотосессию. Если первое время девочке не нравилось сидеть дома, то потом она придумала, чем себя занять.

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Уже давно Кети ведет страничку в Instagram, которую она посвятила дочери. Там она публикует фото с ней. А в период карантина четырехлетняя Оливия решила стать блогером. Теперь она рассказывает на камеру, как можно рисовать салфетками или мастерить открытки. Накануне Топурия запечатлела наследницу с косичками и в серой толстовке с принтом. Девочка показала, как делает поделку из бумаги и пластмассовых ложек.

Всего за несколько минут Оливия сделала бабочку «веселую и милую». Она даже отправила своим подписчикам воздушный поцелуй. Поклонники восхитились талантом девочки. Многие считают, что она растет смышленой не по годам.

«Оливия, ты умница и красавица!!Смотрим и восхищаемся», «Замечательная девочка», «Малышка умничка, ну такая она смышленая, так интересно ее слушать», «Ну какая же ты умничка, Оливия! Как интересно ты ведешь свой блог!» — прокомментировали пост подписчики. К слову, девочка также унаследовала от мамы ее красоту. Не удивительно, что Топурия мечтает родить еще двоих детей.