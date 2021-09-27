«Спели, поплясали»: Омаров показал, как с сыном и детьми Бородиной провел выходной

Курбан Омаров и Ксения Бородина развелись в начале августа. Их расставание не стало поводом для разрыва отношений между отцом и детьми. Бизнесмен по-прежнему проводит время с общей дочкой Теоной и дочерью телеведущей от первого брака Машей.
В своем инстаграм он показал, как все вместе они, включая сына Курбана от первых отношений, провели выходные.
«Спели, поплясали, сфоткались, посмотрели фокусы. Потом Теона забрала мою пятитысячную купюру у фокусника и со словами «я коплю», куда-то убежала», — написал Омаров.
Фанатов растрогал снимок.
«Как мудро не разделять детей. Мару всегда с вами. Красавчик», — писали пользователи Сети.
Добавим, что Ксения Бородина тем временем перестала скрывать своего нового возлюбленного. Им стал бизнесмен армянского происхождения Эрик Авагян.
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