Модная клетка: Бородина отметилась в джинсах скинни и ботинках Prada на тракторной подошве

Ксения Бородина является ведущей «Дома-2» с момента его основания. Она не скрывает, что в свое время также была диджеем и часто вела разные мероприятия. Теперь Ксения может похвастаться приличным гонораром, а также доходом от рекламы. Не удивительно, что она часто балует себя обновками. Своим дочкам Теоне и Марусе телеведущая также каждый сезон пополняет гардероб.

Недавно Бородина провела день с наследницами на шопинге. Она после развода с Курбаном Омаровым стала чаще выходить в свет. Более того, артистка готовится к участию в шоу «Ледниковый период». Для появления на публике ей нравится подбирать наряды. На этот раз она похвасталась своим осенним аутфитом. Ксения запечатлелась в джинсах скинни, ботинках Prada на тракторной подошве и клетчатом жаккете. Боди дополняло образ. В таком луке она отправилась на тренировку.

Примечательно, что ранее Вера Брежнева тоже отдала предпочтение жакету в клетку и джинсам. По всей видимости, Бородиной тоже приглянулся тренд на принт клетка.

Поклонники заметили, что телеведущая стала еще стройнее. Многие оценили ее наряд. «Ох, как вы похожи на итальянку», «Такая стройняшка», «Ох, вот это наряд», «Ксюша, просто бесподобный образ», «Обожаю ваши ботинки», «Девушка со вкусом», «Крутой жакет», «У вас удивительная чуйка на тренды», «Просто красотка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.