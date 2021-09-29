«Не хочу, чтобы был рядом с дочерью»: экс-муж Гагариной выступил против ее нового возлюбленного

Дмитрий Исхаков рассказал, что до него доходит некая информация о нем, которая фотографу не нравится.

Бывший муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков на YouTube-шоу Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!» впервые в СМИ заговорил о причинах развода. Он заявил, что это произошло вовсе не из-за разницы в доходах и альфонсом он никогда не был.

Основным толчком послужили «Евровидение» и участие в китайском шоу. В этот момент остро почувствовалось, что он тяготеет к семье, а супруга — к карьере.

Высказался Исхаков и о новом возлюбленном Полины Гагариной. Он наотрез отказался называть его имя, сказав, что все есть в интернете, но Ксения Собчак предположила, что это продюсер Владимир Чиняев, с которым артистка якобы ездила в отпуск в сопровождении дочки Мии. Тогда фотограф учинил публичный скандал, возражая против того, чтобы его бывшая путешествовала с мужчиной, взяв с собой их совместного ребенка. По словам Исхакова, если бы она познакомила их, все было бы иначе, а отпускать с неизвестным человеком он не хотел наследницу.

Дмитрий до сих пор отрицательно относится к выбору экс-супруги, ссылаясь на некую информацию, которая до него доходит про продюсера.

«Та информация, которой я обладаю, позволяет мне судить таким образом, что я не хочу, чтобы этот человек находился рядом с моей дочерью и каким-то образом на нее влиял или мог повлиять», — сказал он.

По мнению Дмитрия, в настоящий момент на отношение Полины к нему как раз кто-то негативно воздействует тот, кто находится рядом с ней.

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