Альбина Джанабаева объяснила, почему не появилась на дне рождения любимой свекрови

Как отметила певица, у нее была уважительная причина.

Певица Альбина Джанабаева, общаясь со своими поклонниками в Instagram, объяснила, почему не появилась на дне рождения свекрови — Нелли Акакиевны.

Как отметила жена музыканта Валерия Меладзе, у нее была уважительная причина. На семейном празднике она не появилась из-за эфира на «Авторадио», который прошел в то же вечер. Причем, как сказала Джанабаева в тот день, она на всю страну поздравила любимую свекровь.

Отметим, что в эфире «Авторадио» прозвучали слова Джанабаевой, адресованные в адрес свекрови.

«У мамы, Нелли Акакиевны, день рождения. Конечно же, сидели за столом, поздравляли, говорили теплые слова. Сейчас, наверное, они меня слушают, поэтому всей студией поздравляем Нелли Акакиевну!» Альбина Джанабаева

Напомним, что 22 сентября Валерий и Константин Меладзе с родителями собрались в одном из ресторанов столицы. На празднике в честь дня рождения их мамы не оказалось ни Альбины Джанабаевой, ни Веры Брежневой — нынешних жен братьев.

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