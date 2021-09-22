Без Веры и Альбины: братья Меладзе пришли на день рождения мамы в ресторан без своих молодых жен

Вера Брежнева и Альбина Джанабаева пропустили семейный праздник, на котором близкие поздравляли их свекровь с 87-летием.

22 сентября отмечает свой день рождения мама одних из самых известных братьев в стране – музыкантов Константина и Валерия Меладзе. Нелли Акакиевне исполнилось 87 лет.

В честь этой солидной даты сыновья пригласили своих родителей в ресторан. На празднике так же присутствовала сестра Константина и Валерия, продюсер Лиана Меладзе.

Поздравить бабушку пришла и внучка Арина Меладзе, дочь Валерия Меладзе от первого брака. Именно она и поделилась в микроблоге видео, на котором за большим столом запечатлена их большая семья.

«87 лет бабуле, 59 лет в браке», — подписала кадры наследница Валерия Меладзе.

Примечательно, что Константин и Валерий Меладзе пришли поздравлять маму одни, без своих жен.

Альбина Джанабаева провела этот вечер на одной из радиостанций. К тому же с ней не общаются дочери Валерия Меладзе, для них вторая жена отца — табу.

Кстати, это не первое семейное мероприятие, на которое Валерий и Константин Меладзе приходят без жен. В августе праздновала день рождения их сестра Лиана. Веры и Альбины на вечеринке тоже не было.

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