«То, что произошло в квартире»: раскрыты подробности смерти Панина

Смерть Андрея Панина в 2013 году шокировала всю страну. Тогда эксперты установили, что звезда «Бригады» скончался из-за черепно-мозговой травмы. Однако друзья артиста недавно провели собственное расследование.

«Найдена водка. Но Андрюха никогда не пил водку. Это для него ацетон был. Вина мог выпить, пива мог выпить. Ну и много таких моментов, которые несвойственны для Андрюхи. Телевизор почему-то был перенесен в другое место», — рассказал друг и бывший директор актера Геннадий Русин в программе «Новые русские сенсации» на канале НТВ.

По словам Русина, в квартире Панина они нашли множественные следы сопротивления. Он предполагает, что злоумышленники могли проникнуть в жилище актера по пожарной лестнице. Преступление могло быть совершено из-за крупного денежного долга.

«То, что произошло в квартире, и то, что я там увидел… Упасть так, чтобы сломать себе нос, челюсть, брови, сбить руки, колени, тем более удариться о крышку унитаза — это нужно было с разбегу прыгнуть, развернуться, чтоб удариться…», — отметил Русин.

Также друг покойного Панина заверил, что не успокоится, пока виновных в смерти актера не найдут.

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