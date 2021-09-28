Возмужал и отрастил бородку: как выглядит бойфренд Жени Ковалевой из «Сватов» Денис Шепотинник

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появилась фотография украинского актера Дениса Шепотинника. Он сыграл в пятой части сериала «Сваты» роль парня Жени Ковалевой. Надо сказать, что за минувшие годы актер сильно изменился. Он возмужал и отрастил бородку. Не так давно ему исполнилось 30 лет.

«Совсем недавно Денису Шепотиннику исполнилось 30 лет. Узнали?» Фанаты

«На вид ему вообще лет сорок уже. Хоть бы бороду сбрил», «Не сразу узнала, честно. Постарел», «Возмужал парень. С трудом узнали в нем красавчика Кирилла», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Денис Шепотинник родился в Киеве в 1991 году. Известным на Украине стал именно благодаря «Сватам». В какой-то момент Шепотинник познакомился с Анной Кошмал, которая сыграла Женю Ковалеву в пятой части картины. Именно она предложила прийти ему на кинопробы. Сам он отмечал, что так и не понял, почему именно его выбрали на роль Кирилла Арсентьева в «Сватах».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.