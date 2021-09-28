Новый мужчина: Анджелину Джоли заметили на свидании с певцом The Weeknd

После ужина в ресторане звездная пара отправилась домой к молодому исполнителю.

После развода с Брэдом Питтом голливудская актриса Анджелина Джоли сосредоточилась на своих детях, работе и гуманитарной миссии. На личную жизнь у кинодивы не оставалось времени, и нового мужчину она себе не заводила. Однако слухи об очередном романе 46-летней звезды все-таки поползли.

На днях артистку во второй раз заметили на свидании с 31-летним канадским певцом The Weeknd (настоящее имя — Эйбел Макконен Тесфайе) — автором всемирного хита Blinding Lights. Вечером 25 сентября пару заметили во время совместного ужина в итальянском ресторане в калифорнийском городе Санта-Моника.

Звезды прибыли в заведение отдельно друг от друга, но после двух часов за одним столиком уехали вместе. Пара отправилась в особняк певца на его внедорожнике. Об этом сообщило издание Daily Mail, подкрепив информацию фотографиями.

Добавим, что ранее The Weeknd встречался с супермоделью Беллой Хадид и певицей Селеной Гомес. Молодой вокалист выбирает для свиданий только самых известных красавиц и теперь, похоже, положил глаз на Джоли, хотя разница в возрасте между ними 15 лет.

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