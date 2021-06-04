Почему Анджелина Джоли так ненавидит Брэда Питта

4 июня 46 лет отмечает секс-символ Голливуда оскароносная актриса Анджелина Джоли.

Вот уже 6 лет внимание к ней приковано не из-за ролей или гуманитарных миссий, а из-за тяжелого судебного процесса с бывшим мужем Брэдом Питтом. Актриса добивается единоличной опеки над пятью детьми: Паксом, Ноксом, Шайло, Захарой и Вивьен. Старший сын Мэддокс за время судов уже вырос, ему сейчас 19 лет, он сам решает, с кем хочет жить.

В мае 2021 года Верховный суд Лос-Анджелеса вынес решение о совместной опеке, но Джоли это не устроило. Что же заставляет Энджи так рьяно бороться за детей: желание оградить их или чрезмерная ревность и скверный характер Джоли? Смотрите в видео Teleprogramma.pro.

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