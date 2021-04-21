Анджелина Джоли призналась, почему забросила режиссерскую карьеру

Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли с 2007 года пробовала себя еще и в качестве режиссера. Создавать фильмы самой кинодиве очень нравится, вот только в последние годы она забросила это дело и сосредоточилась на актерской карьере, лишь принимая предложения сыграть ту или иную роль.

В новом интервью 45-летняя звезда рассказала, почему все именно так в ее карьере.

«Я люблю режиссировать, но в моей семье произошли изменения, которые не позволили мне стоять у руля проектов в течение нескольких лет, — цитирует женщину издание Entertainment Weekly. — Мне нужно было просто выполнять более короткие работы и чаще бывать дома, поэтому я вернулась к тому, чтобы делать небольшое количество актерских работ. Это действительно так».

Напомним, что актриса с 2016 года находится в бракоразводном процессе с Брэдом Питтом и борется за опеку над своими детьми. Имущество супруги уже поделили, но Анджелина хочет воспитывать своих наследников без участия бывшего мужа. Последний на такие условия не согласен.

Добавим, что в 2021 году с участие Джоли выйдут кинокомикс Marvel «Вечные» и триллер «Те, кто желает мне смерти».

Смотрите также: