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«В Токио по шесть часов разговаривали по телефону»: Репин вспомнил, как покорял сердце Захаровой

Как отметил знаменитый скрипач, первый раз они увиделись в зале московской консерватории.

«В Токио по шесть часов разговаривали по телефону»: Репин вспомнил, как покорял сердце Захаровой
Вадим Репин. Фото: Globallookpress.com

Скрипач Вадим Репин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, как покорял сердце своей жены — балерины Светланы Захаровой.

Вадим Репин и Светлана Захарова
Вадим Репин и Светлана Захарова. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Мы первый раз встретились в зале Московской консерватории. Я исполнял фантазии на тему сюиты «Кармен». Я не знал, что Светлана в зале. Она тогда попросила автограф, а я никогда не задумывался на эту тему. Написал ей одно предложение. Пожелал ей счастья и любви. Была у нее в тот момент буря эмоций. Я смотрел ее интервью. И потом мы встретились только через два года в Японии».

Вадим Репин

Как отметил Репин, судьба сталкивала его со Светланой три года.

«Была и влюбленность, конечно. Впервые на сцене Светлану я увидел только в Токио. Мы были в одном городе, но жили в разных гостиницах. По шесть часов разговаривали по телефону. Я понял, что моя жизнь разделилась на до этого знакомства и после», — заявил Вадим Репин.

Напомним, что у Вадима Репина и Светланы Захаровой есть общая дочь Анна. В этом году ребенку исполнилось десять лет.

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Вадим РепинПрограмма "Судьба человека"Светлана ЗахароваТокиояпония