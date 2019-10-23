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Балерина Захарова рассказала о реакции мужа на выступление с Полуниным

По словам прима-балерины, супруг остался в полном восторге.

Балерина Захарова рассказала о реакции мужа на выступление с Полуниным
Захарову порой сравнивают с Плисецкой/http://globallookpress.com

Прима-балерина Большого театра и миланского «Ла Скала» Светлана Захарова стала гостем «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии она рассказала о том, как однажды ей удалось выступить на одной сцене с артистом балета Сергеем Полуниным. Причем выступление не было запланировано заранее.

Сергей Полунин. Фото
Полунин однажды очень выручил Захарову/http://globallookpress.com

«Мой партнер, кубинский артист Осиэль Гунео получил травму, требовалась срочная замена. Я позвонила Полунину, который был в это время в Лондоне. Спросила, сможет ли он приехать. Сергей в итоге согласился, но опоздал на самолет. С приключениями добрался до Германии. Днем мы прорепетировали и вышли на сцену. Мой муж сказал после выступления: «Это один из лучших спектаклей, которые я видел в жизни», — рассказала звезда и отметила, что Полунин — один из немногих, кто готов выходить на сцену без репетиций.

Как сказала прима-балерина Большого театра, сейчас благодаря своему статусу она может выбирать для себя партнеров. «Могу выбирать театр, репертуар. Благодаря своему статусу я увидела мир. Не каждому дано увидеть мир, познакомиться с потрясающими людьми и танцевать на лучших сценах мира», — заметила Светлана Захарова.

Также она отметила, что ее часто сравнивают с другими балеринами. Сама она не любит такие разговоры. «Сравнивали с Улановой, с Плисецкой, с иностранными балеринами. Люди хотят поклонения. Только этим я могу объяснить такие сравнения», — сказала Светлана Захарова.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"ГерманияЛондонСветлана ЗахароваСергей Полунин
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Балерина Захарова рассказала о реакции мужа на выступление с Полуниным
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