«Полтора года назад он действительно плохо себя чувствовал»: директор Театра сатиры – о Ширвиндте

Как отметил Александр Агаев, пока официальной информации об уходе худрука не было.

Директор Театра сатиры Александр Агаев заявил, что пока официальной информации об уходе худрука Александра Ширвиндта лично ему не поступало. Из Департамента культуры он не получал никаких документов. Когда знаменитый актер отправил туда свое письмо с просьбой об отставке, Агаев не знает.

«Полтора года назад он действительно плохо себя чувствовал. Устал, возраст. Но есть ли официальное его заявление сегодня, я правда не знаю. И в Департамент культуры Москвы тоже не в курсе. Александра Анатольевича не было на работе, ничего спросить у него мы не можем». Александр Агаев

По словам Александра Агаева, в этом году в Театре сатиры даже не состоялось сбора труппы. Пока ему сложно сказать, как будут дальше складываться обстоятельства, сообщает «Комсомольская правда».

Ранее Александр Ширвиндт в беседах с журналистами заявил, что покидает должность худрука Театра сатиры. Он занял должность худрука в 2000 году, сменив на этом посту режиссера Валентина Плучека.

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