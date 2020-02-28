«Я была под его защитой»: Васильева вспомнила роман с женатым режиссером Плучеком

Актриса Татьяна Васильева в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» призналась, что у нее был роман на протяжении тринадцати лет с главным режиссером Театра сатиры Валентином Плучеком. Причем об этих отношениях знали все в театре. Догадывалась и супруга Плучека, актриса театра Зинаида Дмитриева.
«Жена Плучека страшно ревновала. Как-то мы сидим с ним, пьем шампанское и едим черную икру и вдруг раздается звонок от моей подруги, тоже актрисы. Она мне говорит, что только что разговаривала с женой Плучека. Та пообещала, что если узнает об изменах мужа, то он мордой пересчитает все ступеньки в театре».
Как отметила звезда, все тринадцать лет, что длился их роман, она была неприкасаемой.
«Без Плучека мне было бы, конечно, тяжело и нелегко себя реализовать. Я была под его защитой и охраной», — заметила она.
Интересно, что даже во время романа она вышла замуж за актера Анатолия Васильева, который прославился благодаря сериалу «Сваты». От него она родила сына.
«Анатолий знал о моем романе с Плучеком, но ему было не до меня. Он стоял, бывало, под окнами квартиры Плучека и просто смотрел. А что смотреть? Ну иди и набей ему морду, если ревнуешь», — заметила актриса.