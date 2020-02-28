«Я была под его защитой»: Васильева вспомнила роман с женатым режиссером Плучеком

Как отметила актриса, их отношения продолжались на протяжении тринадцати лет.

Актриса Татьяна Васильева в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» призналась, что у нее был роман на протяжении тринадцати лет с главным режиссером Театра сатиры Валентином Плучеком. Причем об этих отношениях знали все в театре. Догадывалась и супруга Плучека, актриса театра Зинаида Дмитриева.

«Жена Плучека страшно ревновала. Как-то мы сидим с ним, пьем шампанское и едим черную икру и вдруг раздается звонок от моей подруги, тоже актрисы. Она мне говорит, что только что разговаривала с женой Плучека. Та пообещала, что если узнает об изменах мужа, то он мордой пересчитает все ступеньки в театре».

Татьяна Васильева

«Без Плучека мне было бы, конечно, тяжело и нелегко себя реализовать. Я была под его защитой и охраной», — заметила она.

Как отметила звезда, все тринадцать лет, что длился их роман, она была неприкасаемой.

Интересно, что даже во время романа она вышла замуж за актера Анатолия Васильева, который прославился благодаря сериалу «Сваты». От него она родила сына.