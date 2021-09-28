«Достали мусолить каждого мужика»: Бородина пожаловалась, что не может построить личную жизнь

Этим летом на одну пару в шоу-бизнесе стало меньше. Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина развелась со вторым мужем, бизнесменом Курбаном Омаровым. Красотка приняла такое решение спустя почти 6 лет совместной жизни. Что именно стало причиной, поклонники гадают по сей день, а сама брюнетка об этом не распространяется.

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Вскоре после развода Бородину неоднократно замечали в компании армянского тусовщика Эрика Авагяна. Общественность тут же навела о нем справки – кто он, какие истории у него в биографии заслуживают внимания, а также его доходы. Это крайне возмутило теледиву, и она разразилась гневной тирадой.

«Как вы достали мусолить каждого мужика, кто рядом подышать встал! Сразу всем в кошелек залезть надо. Со мной не будет рядом мужчины, если он не будет самодостаточным!», — заявила теледива.

Взорвалась Ксения Бородина после того, как накануне в stories заинтриговала своим партнером по «Ледниковому периоду». Она захотела поиграть в «угадайку» — кто же будет ее парой на льду. И оказалось, что это – экс-партнер Ольги Бузовой Дмитрий Соловьев.

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