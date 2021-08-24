«Забыть прошлое и улыбаться будущему»: Курбан Омаров объяснил свое воссоединение с первой женой

Когда разрыв с Ксенией Бородиной подтвердился, Курбан Омаров был замечен в компании матери своего сына.

На фоне развода Ксении Бородиной с Курбаном Омаровым многие неравнодушные к судьбе пары заметили мужчину в компании его первой жены Аллы. Для поклонников такой поворот стал полной неожиданностью. Во-первых, мать первенца Омарова оказалась копией Бородиной — яркая, стройная брюнетка. Во-вторых, фанаты были уверены, что мужчина воссоединится с Ксенией, но никак не с первой женой.

На Омарова обрушился хейт, его аудитория в Instagram разделилась надвое. Но пришло время, и Курбан объяснил, почему встретился с Аллой. Оказалось, девушка подарила ему прыжок с парашютом, и мужчина решил снять об этом новый влог. Бывшую он взял с собой и заметил:

«Умные люди умеют забыть прошлое и улыбаться будущему. Вот и мы с Аллой сумели остаться хорошими друзьями и воспитать нашего сына в атмосфере взаимоуважения, понимания и дружбы. Он никогда не слышал от нас обвинений, оскорблений и пренебрежений в адрес друг друга», — подчеркнул блогер.

Курбан намекнул, что надеется на такие же отношения со второй бывшей женой: «Выстроить человеческие отношение с людьми, которыми когда-либо вас связывала судьба, — это правильно».

Напомним, Ксения Бородина и Курбан Омаров должны были отметить чугунную свадьбу, но праздновали развод. У них подрастает дочка Теона, которая является ровесницей их брака – ей в этом году исполняется шесть лет.

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