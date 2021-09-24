«Эклектика в тренде»: Клава Кока дополнила белую рубашку и микроюбку черной косухой с заклепками

Стилист Дарья Теревцова предупреждает – в таком «наряде школьницы» на учебу не ходят.

Популярная певица Клава Кока, настоящее имя которой – Клавдия Высокова, — давно стала для своих поклонниц иконой стиля. Девушка не боится экспериментов, меняя образы как перчатки: утром школьница, вечером – знойная сердцеедка.

На этот раз красотка совместила несколько стилей в один. Разобраться в прикиде певицы, появившейся на улице в белой рубашке, микроюбке и косухе, нам помогла Дарья Теревцова.

«Модная Клава Кока собрала на себе все фишки сезона. Перед нами стиль школьницы с элементами гранжа. Давайте разбираться. Школьница — это микро-юбка, колготки с надписями, белая рубашка (вспоминаем американские фильмы про подростков и старшие классы). Гранж — косуха с заклепками оверсайз, грубые мужские ботинки, розовые волосы. В результате у певицы получился модный образ, который отлично подойдет для вечеринки. А вот в школу в таком ходить точно не стоит. Все-таки стилизация должна оставаться стилизацией. Надеюсь, что подростки это поймут. Кстати, модная эклектика очень в тренде. Главное — правильно миксовать. 2-3 элемента одного стиля и 2-3 элемента другого — и образ готов!», — отметила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Дарья Теревцова — стилист, fashion-журналист. Редактор моды журнала Cosmopolitan, Cosmo Beauty. Окончила факультет журналистики МГУ им Ломоносова и Институт Репутационных Технологий «Арт Имидж». Создавала имидж для Тины Канделаки, Пелагеи, Марии Бутырской, Максима Галкина. Автор онлайн-курса по стилю «Что купить и как носить».

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