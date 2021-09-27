«Никаких жилеток из попы Чебурашки!»: Бородина показала трендовую шубку сезона

Ксения Бородина с наступлением холодов стала усиленно утепляться. На сей раз свой гардероб модница пополнила новой шубкой выбеленного бежевого оттенка. Красотка примерила обновку и тут же похвасталась ею перед подписчиками.

«Не знаю, как вы, я сегодня замерзла и поняла, что уже хочу какое-то тепло пальтишко, шубку», — призналась звезда.

Телеведущая считает себя экспертом не только в построении отношения, но и в вопросах моды и стиля, поэтому у нее часто спрашивают совета подписчицы. И Ксения взмолилась: «Я недавно вам говорила про жилетки: пожалуйста, никаких жилеток из попы Чебурашки, я вас очень прошу!».

При этом красотка заметила, что изделие на ней – из натуральной овечьей шерсти. «Экошубки сейчас ворвались в тренды, поэтому давайте будем модными и стильными», — попросила модница.

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