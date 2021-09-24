Цвет настроения — зеленый: Ксения Бородина показала, с чем носит резиновые сапоги

Телеведущая использовала только два цвета в образе для дождливой погоды.

Бывшая жена бизнесмена Курбана Омарова — Ксения Бородина — похвасталась новым модным образом для мокрой осени. Ролик с актуальным аутфитом знаменитость разместила на личной странице в Instagram.

Бородина облачилась в черные водолазку и зауженные кожаные брюки. Ксения накинула поверх водолазки ярко-зеленый дутый жилет на кнопках. А на ноги телеведущая надела резиновые сапоги в тон жилетке.

Отметим, яркие цвета стали популярными среди модниц шоу-бизнеса. Однако не всегда обилие цветов гарантирует успех образа. Например, стилист советовала актрисе Анне Михайловской умерить сочность аутфита.

Что касается Бородиной, она выбрала только один яркий оттенок. Ксения сбалансировала насыщенный зеленый черным цветом. Также телеведущая не стала надевать множество аксессуаров. Ксения оставила лишь золотой браслет. А волосы Бородина собрала в высокий хвост.

Напомним, ранее Ксения Бородина отдала старшую дочь на танцы. До этого Маруся занималась художественной гимнастикой и часто занимала призовые места на соревнованиях. Однако телеведущая не стала препятствовать желаниям девочки. Она поддержала ее новое увлечение.

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