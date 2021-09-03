Уже густые волосики: Мария Горбань с крохотным сыном на руках предстала в «Диснейленде»

Мария Горбань является популярной актрисой. Известность ей принес сериал «Кухня», где она сыграла жену Дмитрия Нагиева. Блондинка обладает привлекательной внешностью, поэтому ей часто поручают играть роковых красоток. В обычной жизни она тоже не стесняется демонстрировать красоту фигуры. Однако сердце знаменитости занято. Она вышла замуж за фотографа Кирилла Зоткина в этом году.
А летом Горбань оказалась в США. Тогда она уже была беременная и готовилась к родам в одной из клиник Майами. 5 августа на свет появился ее сын Нилан. От прошлых отношений у нее уже подрастает дочка Стефания. Пока возвращаться на родину актриса не спешит. Она быстро вернулась в форму и теперь наслаждается прогулками с крохой. Накануне Мария посетила местный «Диснейленд».
Для такого случая молодая мама облачилась в футболку и мини-шорты. Наряд подчеркну ее стройные ноги и талию. На руках актриса держала сына, которому нет и месяца. У крохи уже отрасли густые волосы.
«Когда ты маленький, ты веришь, что можешь стать кем угодно, кем захочешь. Твои мечты не знают границ. Ты веришь в волшебство, веришь в сказки и сказочные возможности», — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Горбань. Многие также отметили, что ее сын пошел в папу, так как темноволосый. «Какие вы милые», «Божечки, какая прелесть. Если верить, то обязательно сбудется», «Как подрос Нилан, лапуська», «Чудо всегда рядом. А у вас оно на ручках», — прокомментировали пост подписчики.
К слову, Мария отметилась в шортах, как у Насти Каменских, которая тоже любит подчеркнуть свои достоинства.