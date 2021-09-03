Уже густые волосики: Мария Горбань с крохотным сыном на руках предстала в «Диснейленде»

Звезда сериала «Кухня» проводит время в Майами после родов. Она похвасталась своей постройневшей фигурой.

Мария Горбань является популярной актрисой. Известность ей принес сериал «Кухня», где она сыграла жену Дмитрия Нагиева. Блондинка обладает привлекательной внешностью, поэтому ей часто поручают играть роковых красоток. В обычной жизни она тоже не стесняется демонстрировать красоту фигуры. Однако сердце знаменитости занято. Она вышла замуж за фотографа Кирилла Зоткина в этом году.

больше по теме Маша Горбань засветила модного сына на прогулке по кинопарку в США Нилану еще нет и месяца, а он уже щеголяет в красных высоких кедах.

А летом Горбань оказалась в США. Тогда она уже была беременная и готовилась к родам в одной из клиник Майами. 5 августа на свет появился ее сын Нилан. От прошлых отношений у нее уже подрастает дочка Стефания. Пока возвращаться на родину актриса не спешит. Она быстро вернулась в форму и теперь наслаждается прогулками с крохой. Накануне Мария посетила местный «Диснейленд».

Для такого случая молодая мама облачилась в футболку и мини-шорты. Наряд подчеркну ее стройные ноги и талию. На руках актриса держала сына, которому нет и месяца. У крохи уже отрасли густые волосы.

«Когда ты маленький, ты веришь, что можешь стать кем угодно, кем захочешь. Твои мечты не знают границ. Ты веришь в волшебство, веришь в сказки и сказочные возможности», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Горбань. Многие также отметили, что ее сын пошел в папу, так как темноволосый. «Какие вы милые», «Божечки, какая прелесть. Если верить, то обязательно сбудется», «Как подрос Нилан, лапуська», «Чудо всегда рядом. А у вас оно на ручках», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, Мария отметилась в шортах, как у Насти Каменских, которая тоже любит подчеркнуть свои достоинства.

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