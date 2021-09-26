Уберите детей от экранов: Настя Каменских поделилась постельным видео, на котором страстно целуется с мужем

Известные украинские музыканты Настя Каменских и Потап больше двух лет находятся в официальном браке. Дуэт же «Потап и Настя» был создан ими в 2006-м году. Но несмотря на длительный роман и брачную жизнь, звездные супруги не утратили свежесть чувств.

О том, что их отношения полны страсти, Настя Каменских и Потап периодически сообщают поклонникам, демонстрируя нежные видео.

На этот раз Настя Каменских разместила в микроблоге кадры, на которых запечатлено, как они с мужем обмениваются страстными поцелуями, лежа в кровати.

«Самые сладкие пару часов после гастролей и перед долгой съемкой. Потап — моя подзарядка любви», — подписала кадры Настя Каменских.

Подписчики неоднозначно отреагировали на домашнее видео звезд. Кто-то умиляется проявленным чувствам, а кто-то считает, что подобное не стоит выставлять на всеобщее обозрение.

«Какие милые и красивые», «Милота», «Вы суперские», «Я залипла», «Кому это интересно, счастье любит тишину, а не показуху», «Очень любим вашу творческую семью! И еще с самых истоков. Здоровья вам, счастья и любви», — обсуждали в Сети.

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