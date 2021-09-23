«Люди красотами любуются, а она сдобой трется»: Каменских в стрингах прижалась «орешком» к поручням яхты

Настя Каменских знает, как привлечь к себе внимание поклонников, особенно ее мужскую часть. На личной страничке в Instagram украинская дива публиковала «горячее» фото в алом купальнике. Позже этот же пикантный кадр перекочевал и в фанатские аккаунты поп-дивы. На снимке знойная брюнетка позировала в лифчике-шторке, блеснув «сочной» грудью и трусиках на тесемке, случайно засветив «зону бикини». Настя так высоко натянула стринги, что «случайно» блеснула сексапильными складочками на бедрах. Правда, не обошлось и без хейта со стороны фанатов.

Многие поклонники недоумевают, как муж артистки рэпер Потап позволяет ей раздеваться на глазах у всех. Однако Настя то и дело позирует в мини-бикини, демонстрируя сексапильную фигуру.

«Люди красотами любуются, а она сдобой трется», «В этих трусах все складки на виду», «Срамота какая! Лифчик совсем ничего не скрывает», «Как будто голышом», «По яхте в трусах скачет!», «А если бы за борт плюхнулась?», «Вся одежда в стирке? Только в трусах ходит постоянно», «Мужики, держитесь! Трусики натянула до ушей», «Там же люди отдыхают, а тут такой вид сзади», «Орехом может протаранить другую яхту», — шутят фолловеры.

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