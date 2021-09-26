«Такая огромная в бедрах»: поклонники Каменских разругались в пух и прах из-за слишком аппетитной пятой точки певицы

Фолловеры певицы не смогли сойтись во мнении, что все-таки благо для женщины – хрупкость или выразительность линий.

Настя Каменских вернулась к своим пышным формам, про которые сама же пела: «Попа, как у Ким». Вот только поклонники давно не видели ее пышнотелости, поскольку звезда в какой-то момент решила быть хрупкой и сбросила вес.

Многие были разочарованы, ведь они привыкли видеть свою любимицу именно такой – аппетитной, пышной, знойной. Но немало находилось и тех, кому нравилась худоба жены Потапа.

Теперь все встало на свои места, вот только людям все равно не угодишь. На последнем обнародованном в Сети снимке Каменских предстает в облегающей кожаном секси-платье, которое кажется вот-вот треснет на ее ягодицах и внушительной груди.

«Такая огромная в бедрах», — сразу же появился в комментариях критик. Но у Насти нашлись защитники. «Для женщины это не недостаток, а наоборот», «Писать научись, а Настя шикарная», «Так норм же», «Шикарные бедра!» — ответили они.

«Попа, как у Ким!», «Шикарная пантера», «Как тебя еще не съели?», «Бедра растут», «Слишком большая», — также можно увидеть в комментариях. Споры эти не утихают, и каждый пытается доказать, что именно его взгляд на женскую красоту правильный.

А вам нравится Настя Каменских?

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