Григорьев-Апполонов: «Сорин назвал себя Богом и сказал, что нашу «шнягу» петь не будет»

Музыкант продержался в группе всего два года.

Солист группы «Иванушки» Григорьев-Апполонов рассказал в интервью Светлане Бондарчук о непростых взаимоотношениях с бывшим коллегой Игорем Сориным. Музыкант пел в группе всего два года, а потом решил громко хлопнуть дверью.

«Он назвал себя Богом и сказал, что нашу «шнягу» петь не будет», — вспоминает «Рыжий».

После этого они начали срочно искать солиста группы. Игорь ушел одним днем и не дал им возможность найти себе замену.

«Поклонники нам начали присылать кассеты со всей страны. И юрист группы однажды вытащил запись Олега Яковлева. И все залипли. Матвиенко тогда сказал: «Это второй Сорин», — рассказывает Андрей.

А Игорь Сорин, по словам Апполонова, попал в дурную компанию людей, которые «сидели» на запрещенных препаратах.

Напомним, Игорь Сорин скончался в 28 лет — выпал из окна квартиры, где они с музыкантами работали над записью сольного альбома. Его сердце остановилось уже в больнице через три дня после госпитализации.

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