Григорьев-Апполонов о смерти Сорина: «За час до концерта в Самаре мне сказали — Игорь умер»

Как отметил исполнитель, двадцать тысяч человек на стадионе молчали несколько минут.

Певец Андрей Григорьев-Апполонов в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о смерти Игоря Сорина. Он был солистом группы «Иванушки» с 1995 по 1998 год.

«Игорь ушел из группы, когда была самая настоящая «иваномания». На пике популярности. Потом пришел Олег Яковлев. Он заменил Игоря. Наша связь с Игорем стала постепенно исчезать, хотя до этого мы почти каждый день созванивались. Потом он уехал в круиз, и мы вообще долго не общались».

Андрей Григорьев-Апполонов

Как отметил певец, смерть друга стала настоящим шоком для всех «Иванушек». «Мы узнали за час до концерта на стадионе в Самаре. Мне позвонили и сказали, что Игорь умер. Я попросил почтить его память минутой молчания. Я слышал, как сверчки за стадионом сверчат. Просто умер любимый человек у страны. Все двадцать тысяч на стадионе молчали несколько минут. Я думал, что Игорь Сорин станет успешным в сольной карьере, но увы. У нас Сорин до сих пор поет в бэк-вокалах. Мы не убрали его голос», — сказал рыжий «Иванушка».