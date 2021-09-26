Григорьев-Апполонов рассказал про свой первый секс

Солист группы «Иванушки» Григорьев-Апполонов рассказал в интервью Светлане Бондарчук о своем первом сексуальном опыте. Оказывается, связь с девушкой у него случилась за неделю до 18-летия.

«Она со мной переспала и убежала. Но спасибо ей за это. Звали ее Вика», — сообщил певец.

По словам «Рыжего», все произошло на выездной практике в лес, когда они учились в педагогическом училище. В поле он собрал букет цветов и подарил ей.

«И первый секс у нас случился 20 июля 1988 года!» — заявил Апполонов Бондарчук. Светская львица удивилась, насколько точно певец все помнит.

Напомним, Григорьев-Апполонов был женат два раза. Обеих девушек звали Машами. Более того, обе ушли от него к баскетболистам.

«Это какая-то мистика!», подытожил Андрей.

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