«Не хватает финансов на оригинал»: ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь призналась, что носит подделки брендовых вещей

Ведущая телепроекта «Дом-2» честно сообщила об этом своей многомиллионной аудитории в Сети.

Экс-звезда «Дома-2», а теперь его ведущая Дарья Пынзарь имеет огромную аудиторию в Instagram. На нее подписано почти четыре миллиона фолловеров, и о своей жизни девушка рассказывает буквально круглыми сутками.

Накануне яркая блондинка устроила общение с поклонниками в рубрике вопросов и ответов. Одно из обращений коснулось ее отношения к репликам известных брендов. И Пынзарь заметила, что лояльна к подделкам, потому что сама их носит. «У меня есть и оригиналы, есть и реплики, ничего в этом плохого не вижу», — заявила красотка.

«Если уж сильно понравилось, но не хватает финансов на оригинал», — подчеркнула звезда экрана и добавила, что не всегда копии брендов выгуливают малоимущие – она знает даже состоятельных людей, которые «миксуют» супердорогие сумки с фейковыми.

Ранее другую звезду «Дома-2» Ксению Бородину подозревали в увлечении фейковыми сумочками. В частности, скандальный блогер Лена Миро уверяла, что брюнетка с телестройки закупается на рынке.

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