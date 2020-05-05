На 373 тысячи дешевле: Ксению Бородину уличили в покупке поддельной сумки Chanel

Телеведущую «Дома-2» обвиняют в том, что она приобрела реплику брендовой сумки, но выдает свой аксессуар за оригинал.

Ксения Бородина давно стала для поклонников примером элегантности и стиля. Когда она общается с подписчиками, то многие интересуются у нее, что стоит носить, а что нет. Недавно телеведущая дала ценный совет — никогда не носить капроновые колготки под рваные джинсы. Даже на карантине девушка не жалеет денег на шопинг. На днях она закупила обновки на лето для дочерей. К слову, дети, как и мама, носят Chanel, Dior и Gucci. Хотя звезда не скрывает, что зачастую ей нравятся вещи и из масс-маркетов.

За последние два месяца Бородина успела отметиться на фото с почти одинаковыми сумками Chanel. Изделие в бежевом цвете ей подарили, а вот черную сумку телеведущая купила сама. Стоимость оригинального экземпляра составляет 405 тысяч рублей. Но в Сети заподозрили, что телеведущая решила сэкономить и приобрела реплику за гораздо меньшую сумму — 32 тысячи рублей, то есть на 373 тысячи дешевле настоящей.

Подписчики подозревают девушку в обмане. Якобы она выдает подделку за оригинал. По данным Telegram-канала «Курятник», реплику Chanel Ксения заказала в одном из крупных онлайн-магазинов, где продаются подобные вещи. Отмечается, что это не первый случай, когда телеведущую ловят на подобном обмане. Ранее ее часто видели на столичном рынке «Дубровка», где можно найти почти любую подделку, а потом Бородина хвасталась новым образам, на который якобы спустила много денег.

Если верить инсайдерам Telegram-канала, то Ксения не единственная, кто хочет выглядеть на миллион. Подделки можно найти и в гардеробе таких светских львиц, как Виктория Боня, Ольга Бузова и Анфиса Чехова, пишет EG.ru.

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