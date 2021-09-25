Так, что белье видно: Наташа Королева в плаще с «губами» подразнила откровенным декольте

48-летняя певица Наташа Королева всегда была в центре внимания публики, онлайн в том числе. Накануне красотка нарядилась для пятничного выхода в свет, подразнив поклонников откровенным и ярким нарядом.

Для вечеринки певица выбрала плащ с принтом «губы» и ярко-красные сапоги на шпильке. Танцуя перед зеркалом при полном параде, Наташа Королева обнажила плечи и декольте, да так, что оказалось видно белье.

«Наташа -эксклюзив! С такой энергетикой и харизмой единицы рождаются. Какая она пластичная, актерский талант зашкаливает!», «Какая вы классная! Игривая! Настоящая женщина! И красная помада огонь», «Королева классная, супееер, очень красивая!», «Наташа! Вы секси!», — пишут в комментариях.

К слову, сейчас интерес к персоне Наташи Королевой связан с последним неожиданным заявлением о том, что у нее есть дочь. Якобы артистка подарила свою яйцеклетку другу, и девочке уже 2 годика. Звезда видит, как растет малышка, регулярно навещает ее.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!